Tragedia in Irpinia muore sotto gli occhi della nipote

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDolore e sconcerto per la comunità di Solofra. Un noto commerciante di pellame, Rocco Minnella è deceduto improvvisamente nella serata di sabato mentre si trovava a cena con lain un ristorante di Serino. Il 64enne si è accasciato sul tavolo del locale, perdendo conoscenza all’istante. Nonostante la presenza di un medico e di un’infermiera all’interno del locale, che sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Un infarto fulminante non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza per l’uomo. Diversi i messaggi sui social per una persona ben conosciuta: “Bravissima persona onesta”, Non ci riesco a credere, una bravissima persona, sempre educato e gentile .Un fulmine a ciel sereno”.