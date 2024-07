Torino giornalista della Stampa aggredito da militanti di estrema destra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Nella tarda serata di ieri,è stata teatro di un episodio allarmante che ha visto come protagonista Andrea Joly,del quotidiano La. Il reporter è statoin via Cellini, all’esterno del circolo Asso di Bastoni, noto ritrovo di simpatizzanti edi. La notizia è stata diffusa attraverso il sito online e i profili social del quotidiano, suscitando immediate reazioni di sdegno e preoccupazione. Secondo quanto riportato da La, un filmato girato dallo stesso Joly immortala il momento in cui alcuni attivisti lo avvicinano con la domanda provocatoria: “Sei dei nostri?”. La violenza Quello che doveva essere un semplice reportage si è trasformato in un incubo per il