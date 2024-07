Questa McLaren è un capolavoro | gestione non ancora ottimale ma stavolta arriva la doppietta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Troppe conferme e troppi indizi che a questo punto fanno una prova:è uned è ormai di gran lunga la miglior macchina in questo Mondiale di F1. Dopo la partenza a rilento, il team di Woking ha capito cosa serviva per sistemare le cose, ed è forse andato oltre le più rose previsioni, visto che finalmente, dopo tante gare un po’ buttate via per un motivo o per un altro,volta si massimizza a pieno il predominio in qualifica e pista: prima fila tutta Papaya, e in gara la, anche se a piloti invertiti. Ed è proprio questo aspetto, a ogni modo, a costituire una piccola macchiain unache non riesce comunque mai a essere quella. Già, perché essere in testa ed essere la macchina migliore del pacchetto vuol dire anche prendere decisioni rapide e assumersi delle responsabilità.