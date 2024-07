Prove tecniche di Milan Fonseca inizia con un pari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)O Pressione alta, costruzione dal basso, accelerazioni immediate con scambi rapidi: i concetti del nuovodisi percepiscono, per la loro messa in pratica servirà naturalmente tempo. La prima dei rossoneri, contro un Rapid Vienna molto più avanti a livello di condizione e che giovedì giocherà i preliminari di Europa League, finisce con un punto (1-1) di partenza. Tra tanti assenti (tutti i nazionali: Maignan, Theo Hernandez, Reijnders, Musah, Pulisic, Leao, Okafor, Jovic) e gambe appesantite dalle due settimane di lavoro a suon di doppie sedute. Il tecnico portoghese ha scelto per entrambi i tempi, giocati con un undici totalmente cambiato all’intervallo, il 4-2-3-1: Liberali con Colombo in avanti, poi Loftus-Cheek con Maldini.