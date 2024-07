Presa la banda dei furti negli appartamenti a Firenze dopo l’ultimo colpo da 300mila euro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 21 luglio 2024)– È di cinque arresti il bilancio dell’operazione dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia dial termine delle indagini per un furto dello scorso 7 luglio nel quartiere del Campo di Marte a. A finire in manette cinque persone di nazionalità georgiana fra i 28 e i 55 anni. A condurre a loro le indagini dei militari sugli indumenti indossati e sulle auto utilizzate durante ilreato e la ricostruzione dei movimenti della. Il modus operandi era consolidato: i cinque passavano ore ad osservare i movimenti dei condomini della zona per acquisire informazioni sulle abitudini sui residenti e sulle serrature da aprire. Quattro di loro, infatti, sono stati fermati proprio durante uno dei probabili sopralluoghi proprio a Campo di Marte.