Nicolas Vaporidis si è sposato tra gli invitati alle nozze anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia Video

(Di domenica 21 luglio 2024)si è. L’attore e Ali Rinaldo hanno pronunciato il loro sì in una cerimonia intima, circondati da amici e familiari. La coppia, dopo qualche anno di relazione stabile, ha scelto di celebrare il proprio amore in un agriturismo immerso nel cuore della Toscana, nonostante la loro residenza attuale sia in Inghilterra, dove vivono insieme da circa tre anni. L’annuncio del matrimonio imminente era stato dato dastesso in una recente intervista,se l’attore aveva scelto di mantenere riservati i dettagli specifici della cerimonia: Oggi vivo a Londra e tra pochi giorni mi sposo. Questo comportamento riservato è stato in linea con il modo in cui la coppia ha sempre gestito la propria vita privata, con poche foto condivise sui social media.