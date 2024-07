LIVE Italia-Giappone 17-0 Test Match rugby in DIRETTA | Page-Relo trova la seconda meta azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Touche persa dai nipponici, l’ringrazia. 24? Ilentra nei nostri 22, prima azione veramente pericolosa. 22? Calcio di punizione per i nipponici, nuova touche, questa volta da metà campo. 21? Palla recuperata dal, attenzione alla ripartenza. 19? Superioritàin mischia, glini si danno la carica. 17? Calcio di punizione per il, che decide di andare in touche dentro i nostri 22. 14?touche persa dall’da quando è iniziato il. 13? Garbisi trasforma anche questa. 12? GIOCHIAMO ALLA GRANDE!laper l’, l’azione è partita da lontano con un bel calcio di Vintcent. 11? Mischia ordinata con inserimento per l’. 10? Garbisi trasforma la, ottimo inizio azzurro.