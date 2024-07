Liberazione queste le iniziative previste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Il comune promuove una serie d’per commemorare l’80esimo anniversario delladal nazifascismo e in particolare per rendere onore al sacrificio del concittadino Tarcisio Tassi nato il 28 luglio 1922 e morto in combattimento il 28 luglio 1944. Oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale San Nicolò di Bari il parroco don Mariano Piccotti celebrerà la messa nel giorno dell’ottantesimo anniversario della morte di Tarcisio Tassi e a seguire si svolgerà la commemorazione civile in piazza del Comune con lo scoprimento della targa sulla casa dove ha abitato Tassi, lungo il Corso. Sarà poi inaugurata la mostra "La nostra Resistenza. Gruppo Patrioti della Maiella" nella Sala del Poggetto. Fino al 3 agosto, dalle 17.30 alle 20, nella sala del Poggetto si potrà visitare la mostra fotografica sull’esperienza della Resistenza interpretata dal Gruppo Patrioti della Maiella.