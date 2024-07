Le parole del mister Il lutto per la scomparsa del tifoso Carlo Franceschini Bisoli | Venga qui chi ci crede Tremolada fuori dal progetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "Chi vuol venire qui, la deve considerare una grande opportunità. Io non chiamo nessuno". Era giusto precisare la filosofia canarina anche sul mercato, a margine del primo test a Fanano. E la risposta arriva a seguito di una domanda su Defrel, ben conosciuto dama non certo ultima spiaggia in tema di acquisti: "Noi vogliamo creare un’identità forte, i giocatori che erano qui lo scorso stanno trasmettendo i valori del Modena ai nuovi arrivati. Coesione, voglia, appartenenza. Alla sera si riuniscono in albergo per giocare a carte o ad un gioco di società, nessuno va in camera senza creare gruppo coi compagni e questo è un segnale bellissimo per me. Ho avuto buone impressioni dal test, in settimana ognuno di loro ha percorso 51 chilometri ed era normale ritrovarsi un po’ imballati ma ho visto grande compattezza.