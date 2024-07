Jurassic Park il nuovo film con Scarlett Johansson ha già un titolo?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato rivelato ildel prossimo 'World', con protagonista. Il mondo dei dinosauri è pronto a tornare sul grande schermo in compagnia questa volta di, con unche promette di "resuscitare" il celebre franchise: "World Rebirth". A quanto pare, infatti, Amblin Entertainment avrebbe rivelato il nome del settimo capitolo della saga.World Rebirth: la "rinascita" dei dinosauri? Con il deposito di numerosi nuovi marchi, tra cui prodotti multimediali, merchandising, abbigliamento, prodotti di bellezza e giocattoli, sembra che "World Rebirth" si possa considerare come ilufficiale del prossimodella saga, con protagonista, gli scienziati ribadiscono: "Non è possibile