In centinaia allo show su Guglielmo Marconi Video laser e danze | la storia prende vita

(Di domenica 21 luglio 2024) Bologna, 21 luglio 2024 – Ladiinizia nelle campagne del Bolognese, in quel paese cherà poi il suo nome (Sasso) e da lì raggiunge, grazie al suo genio e alle sue intuizioni, tutto il resto del mondo. È questo il filo conduttore che lega le immagini proiettate sulle facciate dei palazzi attorno a piazza Maggiore, attraverso schermi che raccontano ladel grande inventore attraverso gli occhi di chi lo ha conosciuto. Non solo immagini: ledei performer hanno ricreato le onde che ricordano quelle delle telecomunicazioni, via onde radio, il cui sviluppo ha portato agli attuali sistemi di radiocomunicazione e che gli varrà il Nobel in fisica nel 1909.