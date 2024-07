GP Ungheria | doppietta McLaren con Piastri davanti a Norris

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 21 luglio 2024) Oscarconquista la sua prima vittoria in F1 nel GP d’, ceduta dasu ordine del team. Hamilton terzo fa il podio numero 200. Bene la Ferrari con Leclerc che arriva quarto Oscarvince il GP d’, la sua prima vittoria in carriera a soli 23 anni, l’unico pilota nato dal 2000 in poi a vincere una gara e il settimo pilota diverso a vincere una gara in questa stagione. L’australiano vince grazie al supporto del suo compagno di squadra Landoche ha ceduto la posizione di comando su ordine del team. La storicadellaha vistorispettare le direttive del muretto, permettendo così all’australiano di ottenere un successo memorabile. Lewis Hamilton ha completato il podio, segnando il suo duecentesimo podio in carriera, dopo un contatto con Max Verstappen.