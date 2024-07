Giornalista aggredito a Torino | condanna unanime E la sinistra intona il coro | sciogliete CasaPound video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) Andrea Joly,de La Stampa, ha denunciato l’aggressione davanti a un locale, Asso di bastoni, a, da un gruppo di militanti di. Fuori dal locale, come racconta il reporter del quotidiano, era in corso una festa dicon fumogeni e fuochi d’artificio, quando ilè passato in strada e ha iniziato a fotografare i partecipanti con un telefonino. A questo punto è stato avvicinato e: Joly è stato colpito a calci mentre tentava di allontanarsi. Sono in corso le indagini della Digos diper identificare gli aggressori. Ildell’aggressione dal sito de La Stampa: FdI solidale col cronista de La StampaSull’aggressione arrivano le note di sdegno di tutte le forze politiche, a cominciare da Fratelli d’Italia.