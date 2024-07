Di padre in figlio Negozi e botteghe | premiate le attività che sanno resistere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilo più vecchio è nato nel 1915 ed è il bar tabaccheria “Il Respiro“ di Limbiate. La provincia di Monza e Brianza si arricchisce di 83 nuovestoriche, suddivise in 17artigiane, 15 locali e 51. Si aggiungono alle già 162storiche riconosciute negli anni scorsi da Regione Lombardia. La loro è una storia di lavoro che si interseca con la storia d’Italia e della Brianza. Si tratta molto spesso di aziende familiari, passate di mano in mano da nonni, genitori e nipoti; aziende che hanno visto il boom economico degli anni ‘70, anche sopravvissute alla seconda guerra mondiale. Perché il requisito per ottenere il marchio distorica è la continuità dell’azienda per almeno 40 anni. Per questo la nomina è seguita sempre con grande emozione dai titolari che condividono il riconoscimento con i loro collaboratori e dipendenti.