Cesena Antonucci si può sbloccare Prove d’intesa con lo Spezia

(Di domenica 21 luglio 2024) Bomber cercasi. Dal mercato finora sono arrivati tre difensori, Massimiliano Mangraviti, Marco Curto e Joseph Ceesay (questi ultimi due arriveranno domani) ed un centrocampista, Giacomo Calò. Molti i tasselli ancora da collocare nelle caselle, ma soprattutto manca davanti un attaccante che garantisca la doppia cifra in cadetteria. Da sempre quello della caccia al bomber è un argomento spinoso, di solito chi li ha se li tiene oppure li vende a caro prezzo, vedi il Cosenza che sta per cedere Tutino alla Sampdoria per 5 milioni di euro. Anche l’investimento cospicuo, poi, non è garanzia di risultato. Numeri alla mano però alattualmente manca peso specifico davanti, inteso come numero di reti garantito almeno sulla carta.