Berrettini é ancora un campione! Numeri importanti nel 2024 | se io fisico regge é tra i migliori

(Di domenica 21 luglio 2024) Un. Matteoha dato questa dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, al termine della settimana di Gstaad. Sì perché dopo aver fatto vedere un gran tennis nel derby tricolore di Wimbledon contro Jannik Sinner in una partita molto intensa durata quasi 4 ore di gioco, Matteo è tornato al successo e su un’altra superficie. È stata la terra rossa svizzera a sorridergli. Una superficie particolare, perché in altura e con un rimbalzo della pallina particolarmente alto. Condizioni ideali per il suo gioco e, come aveva fatto nel 2018, è arrivato il titolo. Parliamo del nono in carriera nel massimo circuito internazionale e del secondo in questa stagione dopo quello sulla terra di Marrakech.