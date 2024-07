Antonino Spinalbese chi è la nuova fiamma del modello? Spunta una segnalazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 21 luglio 2024)ha ritrovato l’amore? Il papà di Luna Marì pizzicato in un ristorante di Milano con una ragazza mora Perl’amore è tornato a bussare con forza? Sembra proprio di sì, almeno a giudicare dagli scatti giunti all’esperta di gossip Deianira Marzano, che grazie alle sue talpine è arrivata fino a Milano, dove nelle scorse ore l’ex concorrente del Grande Fratello è stato beccato con una misteriosa ragazza mora. “Ciao Deia, Eurospin in pizzeria con una ragazza bruna”. E’ possibile che si tratti di Ainhoa Foti Rodriguez. Un nome già circolate rapidamente nel mondo del gossip. A inizio anno, infatti, il settimanale Chi aveva paparazzato i due in dolce compagnia. Nelle scorse settimane è stato lo stesso ex compagno di Belen Rodriguez a condividere via social il primo scatto di coppia. E tanto basta a confermare lalove story.