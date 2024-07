Al Giffoni FF Bonolis lancia stoccate al Sanremo di Amadeus | I miei innovativi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 21 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Un gigante della tv italiana si racconta: Paolo, volto storico del piccolo schermo con un passato da conduttore del Festival dinel 2005 e 2009, si confessa libero dopo la scadenza del suo contratto con Mediaset il 30 giugno 2024. Al Festival diha toccato diversi temi, non risparmiando critiche alle ultime edizioni del Festival die difendendo i suoi programmi da accuse di “tv spazzatura”. Critiche alla tv spazzatura e difesa del pubblico:non è nuovo alle critiche, soprattutto per alcuni dei suoi programmi più noti come “Ciao Darwin”. Ma il conduttore non ci sta: “Non tutto è educativo, non tutto è spazzatura. In tv c’è di tutto, sta al pubblico scegliere cosa guardare. La televisione può dare, ma non togliere: basta spegnere.