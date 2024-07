Agenti contro il cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Da Numana a Portonovo per prevenire i fenomeni di bullismo e di: moto d’acqua, elicottero a bassa quota e Volanti in azione per un’estate in sicurezza. La polizia in prima linea ieri (ma anche oggi) per incontrare famiglie e giovani e dare loro informazioni e gadgetl’annoso fenomeno del bullismo. Prosegue dunque anche d’estate la campagna di prevenzione che era partita diversi mesi fa, su impulso del questore dorico, Cesare Capocasa, in gran parte degli istituti d’istruzione superiori e delle varie scuole della provincia di Ancona. Un modo per mettere in guardia i ragazzi e i giovanissimi, ma anche i loro genitori sui rischi che si corrono nel mondo di oggi, complice anche l’avvento del digitale.