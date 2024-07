Vertice su sicurezza a Roma | più controlli in metro contro i borseggi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 luglio 2024)sulla: 30% di pattuglie in più a Termini con maggiorianti-sulleIn un’epoca in cui laurbana è al centro delle preoccupazioni dei cittadini,si muove con decisione per contrastare fenomeni di microcriminalità e degrado. Un recentetenutosi in Campidoglio ha messo sul tavolo una serie di misure incisive, mirate a rafforzare lanelle zone della Stazione Termini, Castro Pretorio ed Esquilino. Attesi piùnella- Ansa- Notizie.comUna delle azioni principali annunciate riguarda l’aumento del 30% della presenza di pattuglie delle forze dell’ordine nella zona Termini-Esquilino. Questa mossa è accompagnata da un potenziamento degli impianti di videosorveglianza nell’area, segno tangibile dell’impegno delle autorità nel monitorare e prevenire attività illecite.