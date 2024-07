Velocità ai 50 all' ora limite giusto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) In merito alla Città 30 all'ora credo che il problema degli incidenti e della pericolosità del traffico stradale non si possa ridurre a undi, soprattutto così basso. Sarebbe stato sufficiente dire alla cittadinanza che da ora in poi chi supera i 50 orari sarà punito più severamente. Se si rispettano i 50 orari, tranne alcune strade con forte criticità, non si rischia di fare danni . È molto più pericoloso stare tutto il tempo con gli occhi sul tachimetro sperando di non sforare ( è un attimo). Spero vivamente che si rendano conto della cosa perché qui l'amministrazione va a sbattereloro si. Andrea Veronesi