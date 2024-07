Stalker della fidanzata già condannato Ora risponderà di nuove persecuzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Non ha mai smesso di perseguitarla, neppure mentre era a processo proprio per atti persecutori nei confrontiex. Ieri la corte d’appello di Bologna, per lo, un 52enne residente a Modena e che con gesti terrificanti ha distrutto la vita dell’ex compagna tanto da essere ritenuto ‘socialmente pericoloso’, ha confermato nei confronti dell’uomo la condanna pronunciata in primo grado a novembre dal giudice Perrone: due anni di carcere. L’imputato si trova ora ai domiciliari con braccialetto elettronico: nei suoi confronti era stata applicata anche la misura di sicurezzalibertà vigilata. Secondo quanto emerso, però, i comportamenti molesti non si sono mai arrestati: l’imputato era arrivato a scrivere frasi diffamatorie nei confrontidonna e del figlioletto ovunque, con tanto di numero telefonicovittima sulle panchine e nei bagni pubblici.