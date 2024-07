Sette festival cinematografici da non perdere questa estate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 20 luglio 2024) Se Venezia rappresenta l’apice deiestivi, da Sud a Nord Italia, fino alla limitrofa Svizzera, una buona (anche qualitativamente) quantità di manifestazioni cinematografiche ad ingresso libero accendono le luci e puntano i riflettori sui piccoli comuni italiani, che per una manciata di giorni si trasformano in capitali mondiali del cinema. Nelle strade di paesini come Giffoni Val di Piana e della Maddalena, si riversano attori di fama nazionale e internazionale, accolti da un pubblico meravigliosamente eterogeneo.