Sanità pubblica in crisi L’allarme di Cgil e Uil | Un piano di assunzioni

(Di sabato 20 luglio 2024) "Siamo costretti ancora una volta a intervenire per denunciare la graveche investe ladel nostro territorio". E’ l’incipit della nota di FPe FPL UIL Siena sullo stato dellae di chi ci lavora, in provincia. "Servono risposte e impegni concreti. Su questapesano le responsabilità del Governo - dicono i due sindacati - che persiste nel definanziare il servizio sanitario nazionale e nel mantenere norme capestro come quella relativa ai vincoli di spesa sul costo del personale, che sta strozzando in particolar modo i sistemi regionali a forte preminenzacome quello toscano". "Sugli organici è un disastro - sottolineano i sindacati - e i lavoratori dellasono allo stremo. Si moltiplicano ormai da tempo i rientri, i salti di riposo, i diritti contrattuali negati o posticipati a data da destinarsi.