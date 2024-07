Rivedere i tassi d’interesse? Se ne parla a settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Come era previsto ormai da un pò di tempo, la Bce nell’ultima seduta ha lasciato invariato il tasso dell’euro. La Presidente Lagarde ha espresso a braccia larghe le motivazioni di quel comportamento dell’istituto da lei presieduto. Certamente esse non sono da considerarsi delle excusationes non petitae, ma che forniscano motivi di riflessione e perplessità su alcuni comportamenti di quella Banca è fuor di dubbio. A giugno, quando il tasso dell’euro è stato abbassato di un quarto di punto, i vertici della BCE aggiunsero che a luglio, salvo controindicazioni, ci sarebbe stato un altro taglio di portata simile. Al momento elementi che avrebbero potuto condizionare M.me Lagarde e il suo staff sarebbero state le “considerazioni”- meglio sarebbe definirle correzioni di tiro – che già da qualche tempo stanno facendo avvertire la loro presenza.