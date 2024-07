Risalgono le quotazioni di Simeone alla Lazio potrebbe essere il post Immobile Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024), la pista ritorna calda. Secondo quanto riporta Sky Sport, il nome dell’attaccante argentino è in risalita per il. Laha in rosa il solo Castellanos dopo la partenza di Ciro e vorrebbe quindi rinforzare il reparto.puòl’uomo giusto per Lotito e l’argentinofinalmente trovare più spazio rispetto a Napoli.una valida ipotesi per la. Ledisono in risalita. Lo riporta Sky Sport: “Giovanniresta una valida ipotesi per ilCiro. Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza è al lavoro per scegliere il migliore rinforzo per l’attacco a disposizione di Marco Baroni. L’attaccante argentino ha trovato poco spazio al Napoli; laper luil’occasione per cambiare aria e avviare una nuova avventura.