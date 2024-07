Meteo Roma del 20-07-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord nuvolosità irregolare al mattino parte Maggiori schiarite altrove tra pomeriggio e sera instabilità momento su tutti i settori con acquazzoni e temporali localmente anche intensi nella notte fenomeni verso lagna al centro tempo stabile al vino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio è stabilita momento nelle zone interne con localizzazioni peggiorata la sera di notte sui settori tirrenici con temporali anche intensi al sud giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sulla Sardegna locali piogge possibili su Molise Puglia e Campania piaciuto in serata e nottata temperature minime in generale dimensione massima in ogni momento le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa