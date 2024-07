Liberata dopo 43 anni per un crimine mai commesso | la storia di Sandra Hemme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – E’ libera43di carcere, una donna statunitense condannata nel 1980 per unmai. L’ha stabilito la revisione del processo, durante la quale un giudice del Missouri ha annullato la sua condanna all’ergastolo., che ora ha 64, era stata giudicata colpevole di aver pugnalato a morte Patricia Jeschke, bibliotecaria di St Joseph, quando aveva 20. Secondo quanto emerso dalla revisione del caso, non c'erano prove effettive che la collegassero al, se non una confessione rilasciata sotto l’effetto di sedativi in un ospedale psichiatrico. Il caso diera seguito dadall’Innocence Project, noto collettivo internazionale di avvocati e giuristi che si occupa di scagionare persone condannate ingiustamente.