L’assessora chiama la collega | Pronte a collaudare la mappa

(Di sabato 20 luglio 2024) La proposta di Fiab Monzainbici piace alalla viabilità Giada Turato. "Ho già contattato Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano, per un paio di iniziative congiunte – dice Turato –. Lunedì 16 settembre daremo vita al Trofeo Tartaruga: io da Monza proverò a raggiungere Milano con i diversi mezzi disponibili, documentando il percorso in diretta, e viceversa lamilanese. Valuteremo tempi, costi e percorsi". Il secondo appuntamento conto milanese è per domenica 13 ottobre: un evento dedicato alla mobilità ciclabile, coinvolgendo tutte le associazioni cicloambientaliste di Monza e di Milano, per studiare le opzioni percorribili da e per la metropoli meneghina, sulle due ruote. "In questo contesto – anticipa– collauderemo laproposta da Fiab Monzainbici".