La cerimonia in riviera Festa per i neo laureati

(Di sabato 20 luglio 2024) Cori e tifo da stadio per i 25che con genitori, parenti e amici a San Benedetto hanno affollato la Palazzina Azzurra per ladelle lauree in piazza di studentesse e studenti del corso di laurea triennale in Economia Aziendale, dell’Univpm: "Con rinnovato entusiasmo anche quest’anno celebriamo – ha detto il rettore Gian Luca Gregori – questo importante traguardo. L’augurio è quello di proseguire il vostro percorso formativo, professionale e di vita, certi del valore che saprete dare alle comunità.