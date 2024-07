Ischia morte di Marta Maria Ohryzko | il decesso per un attacco epilettico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Giallo diforse è morta per un. Nella caduta si sarebbe rotta una cavigliaforse è morta per undopo essersi rotta una caviglia nella caduta in un dirupo a. La donna sarebbe stata abbandonata in quel luogo dal compagno nonostante le ripetute richieste di aiuto. Rimasta nel dirupo tutta la notte, la donna sarebbe soffocata in seguito ad una crisi epilettica. Il compagno, il 41enne russo Ilia Batrtakov, è in carcere a Poggioreale, con l’accusa di maltrattamenti ecome conseguenza dei maltrattamenti. Interrogato dal giudice per le indagini preliminari, ha raccontato la sua versione dei fatti. “Non credevo che stesse così male, esasperato dall’ennesima lite, mi sono rifiutato di soccorrerla”.