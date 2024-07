Il Covid rialza la testa l’esperto in esclusiva | Ecco cosa si deve fare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 luglio 2024) Il virologo Fabrizio Pregliasco inai nostri microfoni sulla risalita dei casi di coronavirus nel nostro Paese: “Non c’è nessuna sorpresa”. Illa? Difficile dare una risposta certa a questa domanda, ma sicuramente i dati registrati ultimamente parlano di un rialzo importante non solo nel nostro Paese. In Francia, per esempio, al Tour de France si è deciso di reintrodurre le mascherine proprio per l’incremento dei contagi.– cityrumors.it – foto AnsaIn Italia la situazione continua ad essere sotto controllo, ma Pregliasco predica massima attenzione. Intervenuto inai nostri microfoni, il virologo conferma che il quadro per ora è sotto controllo. L’eventuale ritorno di misure per contrastare la crescita dei casi sarà deciso dai dati cosiddetti duri come ricoveri in ospedali, decessi e terapie intensive.