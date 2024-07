Ho scelto un uomo di colore | disastro infinito per Biden di chi scorda il nome

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Sempre peggio per Joe, che sta attraversando una crisi infinita, tra gaffe, sfondoni e scene inquietanti e surreali. Il presidente degli Stati Uniti ha perso l'appoggio dell'establishment dei democratici, compresi l'ex presidente Barack Obama e l'ex speaker Nancy Pelosi, oltre a gran parte dell'opinione pubblica democratica. Insomma, il suo bis appare sempre più a rischio. E nel tentativo di dimostrare che è ancora capace di affrontare Donald Trump e condurre una campagna elettorale con la necessaria lucidità, ecco ch rilascia una serie di interviste a varie emittenti dopo ilso dibattito che ha innescato il meccanismo che potrebbe condurlo a un clamoroso ritiro dalla campagna per il bis alla Casa Bianca. E nel corso di un'intervista alla Black Entertainment Television (BET), ecco chesembra proprio essere caduto in un'altra gaffe.