Gudmundsson Inzaghi spinge! Due sulla lista dei partenti – SM

(Di sabato 20 luglio 2024) Seppur con calma, vista la qualità della rosa, in casa Inter si continua a lavorare per rinforzare ulteriormente – ove possibile – lo scacchiere a disposizione di Simone. Specialmente in attacco, con il sogno Albert, come sottolinea Sport Mediaset SOGNO IN ENTRATA – Restano due le priorità per l’Inter in questa sessione di calciomercato. La più pressante riguarda sicuramente un difensore sinistro. Poi la seconda riguarda un attaccante che possa completare ulteriormente un reparto già di alto livello. Oltre a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, ovvero i tre principali nomi a disposizione di Simone, il tecnicoper avere Albertdal Genoa. L’islandese ha stupito tutti con un grande campionato con i rossoblu lo scorso anno e per questo il tecnico vorrebbe averlo a disposizione come quarto attaccante.