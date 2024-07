Fiorentina Milenkovic saluta | Sette anni indimenticabili!

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 20 luglio 2024) "Firenze, 7. Viaggio indimenticabile". Inizia così una lunga lettera di commiato scritta dall'ormai ex giocatore viola Nikola, ceduto nei giorni scorsi al Nottingham Forest. "Tu, che mi hai accolto dal primo giorno come fossi figlio tuo - scrive - Tu, che mi hai dato l'opportunità. Tu, che mi hai fatto crescere. Tu, che sei diventata la mia seconda casa. Tu, che mi hai visto bambino e ora mi accompagni come un uomo. Tu, che mi hai dato le più grandi emozioni. Tu, che mi hai regalato ricordi. Tu, che mi hai permesso di sognare e di realizzare quei sogni" L'articolo: “!” proviene da Firenze Post.