Differenziata arrivano i nuovi distributori

(Di sabato 20 luglio 2024) Saranno attivati lunedì luglio i tredi sacchetti per la raccoltainstallati in: piazza Sant’Antonio nella zona del centro, via Eugenio Montale a Castelferretti e via Liguria a Palombina Vecchia. Nei giorni scorsi Marche Multiservizi Falconara ha sottoposto gli impianti a collaudo e dalla prossima settimana sarà possibile cominciare a utilizzarli. Per usufruire del servizio sarà necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto Tari, passandola nell’apposita feritoia o avvicinandone il codice a barre al lettore ottico. In fase di autenticazione potrebbero comparire sul display gli errori: ‘utente non autorizzato’ (se si utilizza una tessera sanitaria differente dall’intestatario del contratto Tari), ‘sacchi al momento terminati’, ‘sacchi spettanti nel periodo già presi’.