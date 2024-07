Diamond League atletica Londra 2024 oggi in tv | orari programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)sabato 20 luglio (dalle ore 13.50) va in scena la decima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Appuntamento aper l’ultimo evento di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi, che scatteranno tra sei giorni con la Cerimonia d’Apertura lungo la Senna. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale britannica, con tanti big pronti a fronteggiarsi e a cercare segnali confortanti in vista dei Giochi. L’Italia schiera due assi da novanta come Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino. Il vice campione del mondo di getto del peso, capace di vincere dieci gare consecutive andando sempre oltre i 22 metri, si presenta con all’attivo il record italiano di 22.