Calciomercato Milan accordo a un passo per Strahinja Pavlovic Cosa manca per chiudere?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 luglio 2024)è sempre più vicino ai rossoneri e nei prossimi giorni si può. Eccoci siamo. Secondo le ultime indiscrezioni, il difensore serbo è davvero molto vicino ai rossoneri eno pochi passi per il trasferimento del giocatore del Salisburgo ao. Dall’Austria, poi, sono arrivate voci di unquasi totale per l’ingaggio del centrale per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, bonus compresi.vicino per. Ecco quando si puòView this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)a unperper? LEGGI ANCHE, Fofana non esclude l’arrivo di Lazar Samardzic.