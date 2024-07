Ascolti tv del 19 luglio Carlo Conti si prepara a Sanremo con Tim Summer Hits

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 luglio 2024), in vista del Festival di, ha condotto su Rai 1 come sempre alla grande il nuovo appuntamento del venerdì sera con Tim. Al suo fianco Andrea Delogu. Il presentatore non ha rivali nella battaglia degli, su Canale 5 è andato in onda il film Mio figlio. Serata all’insegna della musica quella di Rai 1 cone Andrea Delogu al timone dei Tim. Sul palco si sono alternati artisti del calibro di Aiello, Ana Mena (leggi la nostra intervista), Colapesce e Dimartino, La Sad, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Olly e Orietta Berti. Solo per citarne alcuni. Rete 4 ha trasmesso Quarto Grado – Le storie. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati sul caso Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, lo scorso 3 ottobre.