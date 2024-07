Amichevoli 2024 Milan-Rapid Vienna 1-1 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Si conclude per 1-1 la prima uscita stagionale del nuovodi Fonseca. In attesa del rientro dei tanti titolari impegnati nelle settimane precedenti con le nazionali, i rossoneri pareggiano contro ilall’Allianz Stadion. Un test ostico per Calabria e compagni, contro una squadra più ‘pronta’ e che giovedì giocherà il preliminare di Conference League. Fonseca sceglie un 4-2-3-1 con Colombo punta e il giovane Liberali alle sue palle, Traoré e Chukwueze sugli esterni. Ed è proprio quest’ultimo che già al 2? prova un guizzo in area, viene atterrato ma l’arbitro lascia proseguire.