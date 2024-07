Violenza Domestica | Denunciato Marito dopo 15 Anni Sequestrate Armi e Munizioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Teramo - A Teramo, i carabinieri sono intervenuti in risposta a una richiesta di soccorso per violenze domestiche, attivando prontamente il codice rosso. La denuncia è partita dalla figlia della vittima, una casalinga di 52, che ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alle autoritàquindicidi maltrattamenti da parte del, un infermiere extracomunitario di 52. Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che l'uomo aveva inflitto ripetuti episodi diverbale, psicologica e fisica alla moglie per motivi futili. La vittima, che in passato non aveva mai chiesto assistenza medica o l'intervento delle forze dell'ordine, ha deciso di denunciare la situazione, spinta dall'esasperazione e dal sostegno dei figli. I carabinieri hanno attivato il codice rosso, informando la donna della possibilità di trovare rifugio in una struttura protetta.