Troppi rifiuti nelle strade | L’indifferenziata raccolta una volta alla settimana

(Di venerdì 19 luglio 2024) È ancora caos per quanto riguarda ladeidopo l’introduzione del sacco azzurro per, con ritiro quindicinale. Ci sono utenti che non stanno rispettando le nuove modalità, quindi i marciapiedi sono invasi dai sacchi non ritirati, mentre scattano le multe dopo i primi controlli. Sulla questione ha presentato un’interrogazione il consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Fiore e i consiglieri comunali del Pd e di Progetto in Comune hanno depositato una mozione per chiedere di rivedere le modalità del passaggiopuntuale in città, ripristinando quellale per. Scrivono: "A seguito delle numerose segnalazioni, possiamo dire che ciò che avevamo temuto si è verificato: il passaggio dfase di tolleranzafase di completa implementazione dellapuntuale è stato troppo brusco.