Terza Categoria Il nuovo Poggio San Marcello di mister Radicioni mix di gioventù ed esperienza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Riparte per la stagione 2024/2025 dando fiducia al gruppo dello scorso anno ed aggiungendo cinque pedine fondamentali con l’obiettivo di centrare ai playoffSAN, 19 luglio 2024 – Dopo aver archiviato la scorsa stagione, conclusa all’11ºposto nel girone C di, in casaSanc’è tanta voglia di ripartire per una nuova annata, attesa con grande speranza da tutta la società. Il presidente Mattia Venanzi ha infatti scelto di affidare il progetto alla guida delallenatore Diego, ex Largo Europa, abile nell’unire giovani talenti e calciatori d’, in piena linea con la volontà della società stessa, alla quale si è aggiunto, coerentemente con il progetto della squadra, il giovane Marco Regnicoli.