Temptation Island | Gaia Luca ed un colpo di scena | Me ne voglio andare a casa

(Di venerdì 19 luglio 2024)di: tutto si capovolge. Lui richiede inaspettatamente il falò di confronto immediato. Quale sarà la decisione di, giovedì 18 luglio Filippo Bisciglia conduce la quarta puntata della nuova edizione del reality show. Undiè avvenuto nella coppia formata da. Il giovane fidanzato nel pinnettu visiona nuove immagini diin compagnia del single Jakub. I due conoscenti iniziano a chiacchierare sempre di più e ad essere anche molto vicini.infastidito dagli atteggiamenti diafferma: “Fa le stesse cose, sei sfig*** proprio. Ma come stai messa? Cosa vuol dire “usciresti con me?” in che senso? Ho lasciato mille figh* per te. Me ne, che si frequenti con lui, a fare il pagliaccio suo qua? Andasse a fare la pagliaccia asua.