Talento eclettico

(Di venerdì 19 luglio 2024) Comico e attore di teatro con oltre un milione di follower sui social; volto della tv, con il programma Made in Sud su Rai 2; e frontman dei Vico Alleria, un collettivo di comici del roster di 2Watch, in scena il 20 luglio, nella splendida cornice di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano, con ’click 2.0’, uno spettacolo davvero coinvolgente. Emanuel Ceruti, nuovo volto della comicità napoletana, non si pone limiti, forte di uninnato. "Sono cresciuto tra comicità e teatro – racconta – mio padre è comico e tutta la mia famiglia recitava in commedie dell’arte. Mio zio poi, possiede un teatro e fin da piccolo, passavo lì le mie giornate. Crescendo, ho iniziato a fare il comico a livello amatoriale con una compagnia di miei coetanei finchè non ho superato il provino per Made in Sud, partecipando a varie edizioni.