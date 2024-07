Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) In questa stagione si aggravano i problemi di chi non dorme. Ecco le buone pratiche e, se queste non bastano, i rimedi farmacologici per un corretto riposo notturno. Quella zanzara che non ci dà tregua, quell’afa che rende le nostre notti infernali. Quel drink di troppo che sembrava una buona idea per conciliare ile invece si è rivelato un boomerang. E poi serate di festa, cene pesanti, alterazione dei ritmi di vita dormire bene, in estate si rivela una missione - quasi - impossibile. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione italiana medicina del, in Italia soffrono di insonnie di vario tipo circa 13,5 milioni di persone, afflitte da difficoltà nell’addormentamento, risvegli continui, lunghe ore trascorse a fissare il soffitto ragionando sui massimi sistemi (o sulle bollette da pagare) mentre la mattina dopo c’è comunque la vita quotidiana ad aspettarci.