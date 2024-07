Sfide e soluzioni per la cloud workload security

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 19 luglio 2024. Con la crescente migrazione delle aziende verso il, garantire la sicurezza deiè diventata una priorità fondamentale. Nonostante ilcomputing introduca numerosi vantaggi, presenta ancheuniche che possono esporre le aziende a rischi significativi. Kaspersky esplora leprincipali della sicurezza deinele offrepratiche per mitigare questi rischi. Secondo la ricerca congiunta di Kaspersky e ISG intitolata “Alleviare le difficoltà di migrazione alcon una solida sicurezza hybrid-e container”, il 96% delle organizzazioni intervistate dichiara di utilizzare attualmente o di avere in programma di utilizzare tecnologie-native come K8, Docker e service mesh nei prossimi due anni.