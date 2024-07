Se vieni in stanza di qui usciamo insieme Temptation Island li hanno beccati | sono proprio loro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024), sempre più crisi tra Vittoria e Alex. Questa edizione è stata caratterizzata da una marea di segnalazioni su concorrenti e tentatrici. Ovviamente le puntatestate registrate e i diretti interessatitenuti a tenere il massimo riserbo per non spoilerare nulla. Tuttavia qualcosa trapela sempre. In particolare la coppia formata da Vittoria e Alex sembra prossima alla rottura. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto sapere: “Ieri sera Alex diera in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino al 1° agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere, si è preso una fregatura con la tentatrice!“. Insomma, pare che ad Alex sia andata male anche con Nicole. Ma ora facciamo un passo indietro. Leggi anche: “Fregatura dalla tentatrice”.