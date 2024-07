Pianeta Minors | nonostante l’ultima clamorosa salvezza la società di Cuzzani cambia prospettiva Ozzano è ufficiale la discesa nella B Interregionale Francesco Francia che colpo | ecco Lovisotto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Con la decisione di riposizionarsi in B, e con l’avallo della Federazione dopo il Consiglio riunitosi mercoledì, è ufficialmente iniziata una nuova era per i New Flying Balls del presidente Paolo, che a seguito della rinuncia al terzo campionato italianolaottenuta pochi mesi fa da coach Augusto Conti e soci, si congeda dalla serie B Nazionale dopo 6 stagioni e a ridosso dei 45 anni dalla fondazione del club. In attesa dell’ufficialità i biancorossi dovrebbero essere inseritiConference Centro (girone E) con l’altra bolognese Olimpia Basket Cspt (il Bologna 2016 dovrebbe essere parte della Conference Nordest, girone C), oltre alle marchigiane Recanati, Matelica, Senigallia, Civitanova Marche, Loreto, Attila Porto Recanati e Bramante Pesaro, alle abruzzesi Teramo a Spicchi e Roseto e l’umbra Val di Ceppo.