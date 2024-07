Napoli-Lukaku c’è l’accordo | l’offerta e la richiesta del Chelsea

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Romelusi avvicina a grandi passi al. Il belga è reduce dalla stagione altalenante con la maglia della Roma ed è destinato a rilanciarsi ancora nel campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ in diretta da Reggio Calabria, il club azzurro ha raggiuntocon il calciatore ex Inter. Ilhanno raggiuntosulla base di un contratto di 3 anni a 6 milioni di euro più bonus. Ora gli azzurri dovranno trattare con il, la proprietaria del cartellino. Ladegli inglesi è di 35 milioni di euro più bonus ma ilsembra intenzionato a spendere meno, al massimo 30. In uscita sempre Osimhen, indirizzato verso il Psg: la prossima settimana sarà decisiva. L'articolo, c’èe ladelCalcioWeb.